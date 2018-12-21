В Ростовской области число обманутых дольщиков занижено в пять раз — мнение

Ростов-на-Дону, , 18:48 — REGNUM В Ростовской области ситуация с обманутыми дольщиками — катастрофическая. На это указывает тот факт, что число жертв строительных пирамид на Дону занижено в несколько раз. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщила координатор Объединенной рабочей группы обманутых дольщиков Ростовской области Ирина Власова.

«Согласно официальным данным, на Дону в реестре обманутых дольщиков числится около 2,3 тыс. человек. В действительности число граждан, вложивших свои средства в строительства жилья, в регионе превышает 10 тыс. человек, то есть смело можно говорить, что в Ростовской области количество обманутых дольщиков заниженного в 4−5 раз. Только за последнюю неделю к нам присоединилось около 500 жителей Ростова, Азова и Таганрога», — отметила собеседница агентства.

По словам Власовой, региональные власти не бездействуют в решении проблемного вопроса — в текущем году ситуация сдвинулась с мертвой точки. Например, депутаты донского парламента приняли поправки в региональное законодательство, дающие людям надежду на получение заветных ключей от долгожданных квартир. Правда, пока это очень маленький шаг вперёд, так как механизм решения по многим вопросам ещё не отработан.

«Мы обращались к главе государства неоднократно, но информация до него доходила, судя по всему, в искажённом виде. Мы — обманутые дольщики всей России — очень рассчитываем на помощь Владимира Путина. Мы хотим быть услышаны, мы хотим, чтобы наша проблема была решена», — говорит Власова.

ИА REGNUM напоминает, что 20 декабря в ходе большой пресс-конференции президента РФ внимание Владимира Путина к проблеме обманутых дольщиков привлекла петербургская активистка Алла Андреева. Глава государства обещал, что с ней встретится врио губернатора города Александр Беглов.

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