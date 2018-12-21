ПС Союза Белоруссии и РФ приняло концепцию по сближению законов двух стран

Москва, , 18:40 — REGNUM Проект Концепции о сближении законодательства РФ и Белоруссии Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России приняло в целом в ходе 55-ой сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Речь идёт об унификации законов двух стран. Так, согласно проекту концепции, Россия и Белоруссия смогут создать одинаковые условия для работы компаний на территории двух стран. Речь идёт об избежании двойного налогообложения, унификации трудового законодательства, требований к юрлицам и хозяйствуюшим субьектам. Кроме того, речь идёт также об использовании общего транспорта, одинаковых правил развития науки и техники, а также о единой военной доктрине и идентичных подходах к вопросам обороны и безопасности.

«Подготовка проекта Концепции сближения законодательства РФ и Республики Беларусь находится на завершающей стадии. На ее основе нам будет необходимо разработать «дорожную карту» по гармонизации законодательства. Этот вопрос мы обозначили для себя как приоритетный», — заявил в ходе выступления спикер Госдумы и глава Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.

Этот вопрос важен со стратегической точки зрения, отметил он. Так, отметил он, сегодня крайне важно отметить, чтобы договоренности, достигнутые на уровне глав государств, были законодательно обеспечены.

«Создание единого правового пространства — это путь к обеспечению равных условий для работы компаний и предприятий наших стран на всей территории Союзного государства», — отметил Володин.