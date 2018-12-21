В реестр финразведки Киргизии попадут чиновники-коррупционеры и террористы

Бишкек, , 18:33 — REGNUM Создаваемый службой финансовой разведки Киргизии реестр владельцев банковских счетов и ячеек необходим для более эффективной борьбы с коррупцией, а также финансированием экстремистов или террористов. Об этом заявил председатель финразведки Гуламжан Анарбаев на пресс-конференции.

«Мы хотим получить исключительно справочную информацию по владельцам банковских ячеек и счетов для формирования централизованной базы данных, а никак не для осуществления каких-либо противоправных действий», — добавил он.

Также Анарбаев отметил, что финразведка не требует у коммерческих банков информацию о содержимом счетов и ячеек всех их вкладчиков. Такие данные будут запрашивать только, если возникнет подозрение, что клиент банка занимается отмыванием денег или помогает террористам деньгами.

«Или, например, человек определенное количество лет проработал в госструктуре. У него появляется какое-то имущество, несметные богатства, и мы начинаем искать — откуда он это приобрел. Понятно, что он не будет регистрировать все это не себя. Сейчас мы с этим сталкиваемся по некоторым фигурантам уголовных дел. Поэтому нам нужны данные, на кого открыты счета, — пояснил он.

В свою очередь, статс-секретарь службы финансовой разведки Чынгыз Кененбаев сообщил о том, что создание реестра владельцев банковских счетов и ячеек является требованием евразийской группы по противодействию отмыванию денег террористами, участником которой Киргизия является с 2017 года.

«Есть такое соглашение, что республика должна принять шаги в соответствии с международными стандартами. Мы должны за один год устранить недостатки — упорядочить сведения о владельцах счетов для того, чтобы при расследовании финансовых преступлений не уведомлять владельцев», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что в середине декабря 2018 года служба финансовой разведки Киргизии начала формировать реестр владельцев банковских счетов и ячеек, для чего запросила у коммерческих банков информацию обо всех их клиентах.

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В ведомстве обосновали необходимость такой базы данных для повышения эффективности противодействия финансированию террористических и экстремистских организаций, а также получению преступных доходов чиновниками.

Между тем союз банков Киргизии отказался выполнять требование финразведки, ссылаясь на то, что оно нарушает принцип соблюдения банковской тайны и противоречит закону «О банках и банковской деятельности».