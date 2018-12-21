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Песков: Работа по обмену с Украиной «всех на всех» ведется

Политика

Несмотря на разные подходы к вопросу в Киеве и Москве, политик и общественный деятель Виктор Медведчук продолжает работу по обмену «всех на всех», заявил пресс-секретарь российского президента

Киев, 21 декабря 2018, 18:22 — REGNUM  Россия заинтересована в возвращении своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, на Родину как можно скорее, но обмен пока невозможен, поскольку у Москвы и Киева разные подходы к вопросу обмена задержанными. Об этом сообщил журналистам сегодня, 21 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление российского лидера на ежегодной пресс-конференции 20 декабря.

По словам Пескова, из-за сложностей в определении задержанных «происходит несостыковка в количестве людей, в количестве тех, кого предлагается менять «всех на всех», но при этом «эта работа ведется, и, как вы знаете, ей во многом занимается Виктор Медведчук».

«Владимир Путин сказал, что мы заинтересованы в том, чтобы эти граждане как можно скорее вернулись на родину. Но вопрос, собственно, задавался ведь в контексте того, что их надо менять на тех моряков, которые… сейчас находятся в задержанном состоянии в России», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента обратил внимание на слова Владимира Путина, согласно которым этим вопросом должны заниматься следствие и суд.

«Россия давно выступает инициатором того, чтобы произвести обмен «всех на всех», но существует разница в подходах в Москве и в Киеве — собственно, в квалификации тех, кто находится в Москве и кто находится в Киеве, то есть, кем считать этих людей. Эта работа ведется, и как вы знаете, ей во многом занимается (Виктор) Медведчук (лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа»)», — сказал Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, как Россия квалифицирует задержанных лиц в связи с военными действиями на Донбассе, Песков подчеркнул, что «здесь нельзя говорить обобщающе, здесь можно только персонально говорить».

«Это долгий и сложный разговор», — уточнил пресс-секретарь президента РФ.

ИА REGNUM отмечает, что на ежегодной пресс-конференции 20 декабря Владимир Путин отметил роль Медведчука в процессе освобождения удерживаемых лиц, подчеркнув, что этим с украинской стороны занимается только он. Также российский лидер сообщил о недавним визите Медведчука в Москву, во время которого последний по просьбе президента Порошенко вел переговоры об освобождении украинских моряков.

Ранее президент Украины на пресс-конференции 16 декабря заявил о том, что Виктор Медведчук остается последним и единственным каналом связи Киева с руководством РФ.

Как сообщалоИА REGNUM,25 ноября после провокации украинской стороны в Керченском проливе Россия задержала три украинских военных корабля и 24 члена экипажей. Суды в Симферополе и Керчи арестовали всех захваченных украинских моряков — всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

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