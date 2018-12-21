ПС Союза Белоруссии и России приняло бюджет Союзного государства в I чтении

Москва, , 18:23 — REGNUM Проект бюджета Союзного государства на 2019 год члены Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России приняли в первом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Согласно проекту, доходы бюджета в 2019 году достигнут 7,245 рублей, из которых 4, 872 млн рублей РФ и Белоруссия перечисляет в виде безвозмездных взносов. РФ направит в бюджет Союзного государства 3,167 млн рублей.

Расходы бюджета Союзного государства составят 6,325 млн рублей. Таким образом, бюджет будет профицитный, доходы превысят расходы на 919,3 млн рублей. Как рассказал ранее спикер Госдумы и глава Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин, основные направления расходов связаны с финансирование 11 программ. В приоритете вопросы, связанные с обеспечением безопасности, научно-техническими исследованиями, инфраструктурными проектами, сельским хозяйством, связью и цифровой экономикой