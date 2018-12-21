Порошенко передал ВСУ самолеты, танки, новые БПЛА и средства связи

Киев, , 18:21 — REGNUM «Украина резко нарастила возможности защиты своей территориальной целостности по основным направлениям возможного удара «российского агрессора». Об этом 21 декабря заявил Президент Петр Порошенко на церемонии передачи отремонтированных и модернизированных образцов военной техники для ВСУ.

«Мы на сегодняшний день резко нарастили возможности защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности нашего государства по основным направлениям возможного удара российского агрессора. У нас есть неопровержимые доказательства военного наращивания количества Вооруженных сил России вдоль украинско-российской границы и на территориях Азово-Черноморского бассейна… В случае начала широкомасштабной агрессии намного увеличится цена, которую Россия заплатит за абсолютно авантюрные и безответственные действия… К сожалению, сегодня опасность российской агрессии не снижена… Мы способны себя защитить, для этого у нас есть все необходимое», — сказал Порошенко.

Он анонсировал поступление в ВСУ современных украинских военных разработок.

«Сегодня в ряды ВСУ передается почти 10% того, что «Укроборонпром» смог сделать за год. Это очень важно, потому что в армии сегодня ожидают новые и модернизированные системы залпового огня, видим наращивание возможностей бронетехники, артиллерии… Наконец-то есть деньги для закупки в перспективе таких ракетных комплексов как: ракетное вооружение «Ольха», который прошел успешные испытания, ракетного вооружения «Нептун», самоходной артиллерийской установки «Богдана», ударный разведывательный комплекс «Сокол», высокоточный снаряд «Квитнык» и много другого», — рассказал Порошенко.

При этом он поблагодарил Раду, которая вчера приняла закон, разрешающий минобороны и генштабу ВСУ «напрямую закупать» вооружения НАТО. Он сообщил, что сегодня ВСУ имеют самый высокий уровень доверия среди украинцев.

«Сегодня вооруженные силы Украины лидируют среди всех государственных институций в доверии украинского народа. Я горжусь и поздравляю ВСУ. Они опередили украинских дипломатов, которые идут вторыми по уровню доверия. Следующей идет национальная гвардия. Это абсолютно правильная реакция людей к своим защитникам, которые в это непростое время защищают украинскую землю», — заявил Порошенко.

Кроме того, сегодня глава украинского государства заявил, что первые два французских вертолета Airbus, которые получила Украина, будут выполнять задачи по защите границы и спасению людей в горах и Азово-Черноморском бассейне.

«Более 11 тонн взлетного веса, до 24 спасателей, пассажиров, большая надежность, большая эффективность, более тысячи километров радиус действия. В первую очередь, они будут направлены для обеспечения спасательных работ, в том числе в горной местности, в Азово-Черноморском бассейне, где мы, к сожалению, должны быть готовы к любым инцидентам, для авиационной разведки, но в первую очередь задача — защищать границу, спасать людей», — сказал Порошенко.

В свою очередь советник президент Юрий Бирюков уточнил на своей странице в Фейсбук, что Порошенко передал ВСУ отремонтированные боевые самолеты, танки, новые комплексы БПЛА и связи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина подписала контракт на закупку французских вертолетов Airbus Helicopters SAS на 554, 29 млн евро. Из 55 вертолетов, 21 единица — бывшие в употреблении вертолеты EC225LP Super Puma. Это те самые машины, которые обслуживали нефтяную компанию Statoil, одна из которых потерпела крушение, в которой погибли 13 человек. Компания Statoil отказалась от использования этой модели EC225LP Super Puma. Кроме Норвегии от этих вертолетов отказалась и Польша.