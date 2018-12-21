«Украинские железные дороги» решили отказаться от российских запчастей

Киев, , 19:04 — REGNUM «Украинские железные дороги» (УЖД) представили список позиций иностранных запчастей, которые необходимо заместить украинскими запчастями, сообщает 21 декабря УНИАН.

По словам главы УЖД Евгения Кравцова, в 2019 году компания планирует заместить 230 позиций запчастей. В количественном выражении — 575 тыс. единиц, что принесет в бюджет Украины 1,6 млрд гривен ($58 млн). Также Кравцов пообещал, что благодаря импортозамещению более 8 тыс. граждан Украины получат работу.

Напомним, Украина обычно рвет отношения с Россией только на словах. Так, Россия по-прежнему остается основным поставщиком угля и ядерного топлива на Украину.

Также отметим, что ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что УЖД не способны строить современные быстрые поезда и вагона, и сама идея об этом абсурдна.