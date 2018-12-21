Волкер оттянул Украину от членства НАТО. Недостаточно готова...

Киев, 21 декабря 2018, 18:11 — REGNUM Украина не готова к членству в НАТО, а альянс не готов к такому члену, заявил 21 декабря спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью украинской газете «День».
По мнению Волкера, Североатлантический альянс никак не может прийти к консенсусу по вопросу приёма Украины в НАТО.
«И мы хотели бы увидеть движение в этом направлении, а не простой поиск двусторонних договоренностей», — цитирует газета слова Курта Волкера.
Как сообщало ИА REGNUM, официальный Киев изо всех сил демонстрирует желание стать членом НАТО, декларировав отказ от внеблокового статуса государства и даже внеся стремление в НАТО в законодательство страны.
Тем не менее на данный момент руководство Североатлантического альянса предпочитает использовать Украину в своих интересах, не утруждая себя какими-либо взаимными обязательствами.
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