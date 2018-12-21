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Волкер оттянул Украину от членства НАТО. Недостаточно готова...

Политика

Да и альянс НАТО не очень готов к такому «пополнению»

Киев, 21 декабря 2018, 18:11 — REGNUM  Украина не готова к членству в НАТО, а альянс не готов к такому члену, заявил 21 декабря спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью украинской газете «День».

По мнению Волкера, Североатлантический альянс никак не может прийти к консенсусу по вопросу приёма Украины в НАТО.

«И мы хотели бы увидеть движение в этом направлении, а не простой поиск двусторонних договоренностей», — цитирует газета слова Курта Волкера.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Киев изо всех сил демонстрирует желание стать членом НАТО, декларировав отказ от внеблокового статуса государства и даже внеся стремление в НАТО в законодательство страны.

Тем не менее на данный момент руководство Североатлантического альянса предпочитает использовать Украину в своих интересах, не утруждая себя какими-либо взаимными обязательствами.

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Вступление Украины и Грузии в НАТО
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