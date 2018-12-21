Володин: ПС Союза Белоруссии и России обсудит отмену роуминга 22 декабря

Москва, , 18:10 — REGNUM Парламентское собрание Союза Белоруссии и России в ходе своей работы 22 декабря впервые обсудит возможность отказа от роуминга между РФ и Белоруссией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом заявил спикер Госдумы и глава ПС Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин в ходе открытия 55 сессии Парламентского Собрания.

«Завтра (22 декабря) мы впервые будем обсуждать вопрос не только конкретный, но и очень ожидаемый для наших граждан. Это возможность отмены роуминга на территории Союзного государства. Эта тема особенно важна для тех, кто проживает в приграничных территориях России и Белоруссии», — подчеркнул Володин.

Ранее Госдума приняла в третьем, итоговом чтении закон об отмене внутреннего роуминга в РФ.

«Это позволит людям, выехавшим из своего региона, сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами», — отмечал тогда Володин.

В Москве открылась и работает 55 сессия Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России под председательством Вячеслава Володина. Сессия займёт два дня и завершится завтра, 22 декабря.