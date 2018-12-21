Шведский дипломат выслан из России

Стокгольм, , 18:03 — REGNUM Министерство иностранных дел Швеции подтвердило информацию о высылке одного шведского дипломата из Российской Федерации. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает РИА Новости.

В МИД Швеции подтвердили, что один из сотрудников посольства королевства в Москве выслан из России. Сделано это в ответ на отказ шведским внешнеполитическим ведомством в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы.

«И Россия ответила на это, попросив дипломата в шведском посольстве в Москве покинуть Россию», — пояснили в МИД Швеции.

Также в шведском министерстве отметили, что сожалеют в связи с данным решением.

О каком именно дипломате идет речь, не уточняется, однако ранее Radio Sweden сообщило, что Россия выслала атташе посольства Швеции по делам культуры.