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Шведский дипломат выслан из России

Политика

Это ответная мера

Стокгольм, 21 декабря 2018, 18:03 — REGNUM  Министерство иностранных дел Швеции подтвердило информацию о высылке одного шведского дипломата из Российской Федерации. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает РИА Новости.

В МИД Швеции подтвердили, что один из сотрудников посольства королевства в Москве выслан из России. Сделано это в ответ на отказ шведским внешнеполитическим ведомством в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы.

«И Россия ответила на это, попросив дипломата в шведском посольстве в Москве покинуть Россию», — пояснили в МИД Швеции.

Также в шведском министерстве отметили, что сожалеют в связи с данным решением.

О каком именно дипломате идет речь, не уточняется, однако ранее Radio Sweden сообщило, что Россия выслала атташе посольства Швеции по делам культуры.

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