События на Украине связаны с процессами, идущими в США – Шахназаров

Москва, , 18:17 — REGNUM Украина на сегодняшний день очень управляемая страна, и то, что там происходит, напрямую зависит от событий имеющих место в США, убежден кинорежиссер Карен Шахназаров. Об этом он заявил 21 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«А в США происходят очень интересные события, — заметил Шахназаров. — Там идет мощная внутриполитическая борьба. Решение Трампа вывести войска из Сирии это прежде всего обращение к американскому народу. Он как бы ищет поддержки у народа, который по большей части его поддерживает. Дональда Трамп вступает в противостояние с американской имперской элитой, которая уже близка к тому, чтобы решить его судьбу. Эта борьба приобретает апокалиптический характер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, один из ключевых советников президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заметил, что реакция на планируемую отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса как со стороны сенаторов и политиков, так и со стороны многих СМИ является слишком эмоциональной, причем чрезмерно.

«Во многих случаях те же СМИ и политики, которые сейчас истерично реагируют на отставку Джеймса Мэттиса, приветствовали начало нашей страной войны в Ираке, которая обернулась полной катастрофой», — полагает Миллер.

В свою очередь, сенатор Том Карпер оценил повестку дня президента Трампа как безрассудную.