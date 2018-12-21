Активистка дольщиков Андреева общается с врио губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт Петербурга Александр Беглов в эти минуты общается в Смольном с активистом движения обманутых дольщиков Аллой Андреевой. Об этом сообщил в своем Instagram пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов вместе с фотографией встречи.

Ранее Андреева покинула совещание, на которое пригласили чиновников, отвечающих за решение проблем дольщиков, активистов общественных групп участников долевого строительства, а также представителей строительной отрасли.

По данным СМИ, Андреева объяснила, что ей неприятно находиться с некоторыми приглашенными в одном помещении и покинула зал.

Напомним, после того, как проблема петербургских дольщиков прозвучала из уст Андреевой на пресс-конференции президента Владимира Путина, Беглов пригласил женщину в Смольный для беседы.

В то же время вице-губернатор Игорь Албин обвинил ее во лжи президенту и отказался как-либо общаться с Андреевой.