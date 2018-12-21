Володин рассказал о расходах бюджета Союзного государства РФ и Белоруссии

Москва, , 17:48 — REGNUM Безопасность, научно-техническое развитие и инфраструктурные проекты станут одними из основных направлений финансирования в рамках бюджета Союзного государства РФ и Белоруссии в 2019 году. Всего таких программ будет 11. Об этом заявил спикер Госдумы и председатель ПС Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания 55 Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

«Нам необходимо будет рассмотреть бюджет Союзного государства на следующий, 2019 год. Основные средства нашего бюджета направлены на финансирование 11 программ в таких сферах, как обеспечение безопасности, научно-технические исследования, инфраструктурные проекты, сельское хозяйство, связь и цифровая экономика», — заявил Володин.

Так, согласно проекту бюджета, на исполнение этих 11 программ уйдёт 4,160 млн рублей.

«В будущем нам необходимо обеспечить парламентский контроль за исполнением бюджета», — подчеркнул Володин.

В этой связи, уверен он, профильные комиссии должны выстроить работу по мониторингу исполнения программ.

«Хотелось бы, чтобы комиссии включили этот вопрос в свой план работы. У нас с вами будет другая результативность, она вырастет и понятно, что вырастет и эффективность реализации госпрограмм», — отметил Володин.

Проект бюджета Союзного государства предполагает, что доходы в 2019 году составят 7,245 рублей. При этом 4,872 млн рублей поступят в бюджет в виде безвозмездных перечислений государств. Из них 3,167 млн рублей внесёт российская сторона. Порядка 2,373 млн рублей поступят в бюджет Союзного государства в виде неналоговых доходов, большая часть из которых составляют остатки на счетах бюджета Союзного государства с прошлых лет. Согласно проекту, расходы бюджета составят 6,325 млн рублей. Таким образом, бюджет будет профицитный, доходы превысят расходы на 919,3 млн рублей.