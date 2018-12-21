Евросоюз ввел санкции против военных Мьянмы

Брюссель, , 17:50 — REGNUM Евросоюз ввел санкции против семи военных и полицейских чиновников Мьянмы, подозреваемых в нарушении прав мусульман-рохинджа, 21 декабря передает агентство Associated Press.

Напомним, с августа 2017 года в результате действий бирманских военных из Мьянмы в Бангладеш бежали около 700 тыс. мусульман-рохинджа.

Начало возвращения рохинджа в Мьянму из Бангладеш в ноябре 2018 года не было отменено после акций протеста беженцев, которые боятся притеснений на родине.

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