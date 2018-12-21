МИД РФ не исключает убийства заключённого из России во львовской тюрьме

Москва, , 17:37 — REGNUM Характер травм, полученных погибшим во львовской колонии гражданином России Валерием Ивановым, даёт основания говорить о его умышленном убийстве. Об этом говорится в распространённом 21 декабря комментарии МИД России.

«По имеющейся у нас информации, вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьёзных повреждений, в том числе перелома четырёх рёбер и закрытой черепно-мозговой травмы. Это даёт основание предполагать умышленное убийство российского гражданина», — отмечают в ведомстве.

Сообщается, что в генеральное консульство России во Львове находится в контакте с ведущим дело следователем национальной полиции Украины. Российские дипломаты также связались с родственниками погибшего и оказывают им необходимое содействие, в том числе в решении вопросов, связанных с передачей тела для захоронения.

«Продолжаем держать ситуацию на контроле, рассчитываем на непредвзятое и объективное расследование гибели российского гражданина», — говорится в заявлении МИД.

Напомним, ранее в российском посольстве на Украине сообщили, что в колонии города Дрогобыч Львовской области 9 декабря скончался гражданин России Валерий Иванов, который участвовал добровольцем в военных действиях на стороне ЛНР, попал в плен и был осуждён за «террористическую деятельность и ведение агрессивной войны».

19 декабря уполномоченный по правам человека в Верховной раде Людмила Денисова со ссылкой на данные Дрогобычской прокуратуры сообщила, что Иванов погиб в результате несчастного случая. Якобы заключённый упал со стремянки во время замены электрической лампочки и ударился затылком об урну для мусора.

Между тем представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Трёхсторонней контактной группы в Минске Ольга Кобцева ранее заявила, что Иванов был избит охраной и брошен в карцер, где скончался от полученных побоев. Сообщалось, что власти ЛНР на встрече контактной группы в Минске будут требовать передачи тела погибшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев назвал причиной смерти заключённого из России несчастный случай