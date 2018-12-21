Эрдоган: после беседы с Трампом военная операция в Сирии откладывается

Анкара, , 17:35 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после переговоров с президентом США Дональдом Трампом принял решение отложить начало военной операции в Сирии, сообщает 21 декабря газета «Сабах».

Несколько дней назад турецкий президент заявлял о полной готовности начать операцию против сирийских курдов к востоку от реки Евфрат.

«Однако телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, дипломатические контакты, сотрудничество служб безопасности, а также заявления США привели к тому, что мы немного подождем», — цитирует издание «Сабах» слова президента Турции.

При этом Эрдоган подчеркнул, что операция откладывается, но не отменяется. По его словам, Турция должна ликвидировать на территории Сирии как боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и формирования курдской партии «Демократический союз» и курдские «Отряды народной самообороны».

По словам Эрдогана, это необходимо для обеспечения региональной безопасности.

Как сообщало, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и о начале вывода американских войск. Внутри США это решение подвергли критике, указывая на то, что оно оставляет беззащитными курдские формирования, служившие опорой для США в Сирии.

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