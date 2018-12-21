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Глава корпорации развития Крыма покидает пост

Политика

По собственному желанию

Симферополь, 21 декабря 2018, 17:28 — REGNUM  Николай Сапрунов покидает пост главы Корпорации развития Крыма с 24 декабря. Об этом стало известно 21 декабря.

«Николай Игоревич выполнял функцию антикризисного менеджера. Он написал новую стратегию, оптимизировал штат, сократил число руководителей в корпорации, увеличил доходы в 2,5 раза, а экономию — на 10 миллионов рублей. Также развил направление подготовки инвестплощадок и создания инвесткарты», — цитирует пресс-службу республики «Комсомольская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Супрунов, победитель конкурса «Лидеры России», ранее работавший в департаменте инвестиций Ростовской области, был назначен на пост главы Корпорации развития Крыма в апреле этого года, после ухода с должности Олега Морозова. Добавим, что в начале декабря глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Корпорация развития Крыма не достигла поставленных перед ней целей по работе с инвесторами.

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