Дамаск сомневается в искренности США по поводу вывода войск из Сирии

Дамаск, , 17:25 — REGNUM Сирийское правительство сомневается в решении президента США Дональда Трампа вывести американские войска с территории страны. Об этом сообщил средствам массовой информации представитель Сирии в ООН Башар Джаафари.

Башар Джаафари предложил подождать 60−100 дней, чтобы убедится в серьезности и искренности намерений США. Американские чиновники считают, что для полного вывода войск достаточно 60−100 дней.

В качестве негативных примеров представитель Сирии в ООН привел ситуацию в Ираке, когда американцы заявили о выводе войск, но и по сегодняшний день войска там присутствуют.

Военный контингент США в Сирии насчитывает около 2200 военнослужащих. Основную массу из них составляют силы специальных операций.

Нефтяные месторождения в Сирии к востоку от реки Евфрат охраняют бойцы американских частных военных компаний. Пока нет информации, будут ли они выводиться из страны.

Следует заметить, что Дональд Трамп также принял решение о выводе около 7000 американских военнослужащих из Афганистана. Уже известно, что их заменят частные военные компании США.