Глава МВД Грузии объяснил, за что задержали граждан Украины

Тбилиси, , 17:18 — REGNUM Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария вкратце и в общих словах объяснил депутатам, за что были задержаны вскоре после состоявшихся в стране выборов президента несколько граждан Украины.

Министр пояснил, что боевиками называть этих людей было бы «слишком громко», но отметил, что все они были носителями достаточно высокого риска и обладателями очень специфичного опыта.

По его же информации, МВД в эти дни пресекло въезд в страну еще 14 лицам подобного профиля и сделало это с целью превенции возможных нежелательных последствий.

«Я могу сказать сегодня только одно. Наши правоохранительные органы пресекли въезд в Грузию дополнительно еще 14 лиц подобного профиля. Это была вынужденная мера, принятая в целях превенции. В дальнейшем эти же лица пытались перейти через сухопутную границу, но здесь больше говорить на эту тему я не могу», — заявил Гахария.

Напомним, что о задержании шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии МВД Грузии сообщило накануне назначенной «Единым национальным движением» на 2 декабря в центре Тбилиси акции протеста. В результате обыска в номерах гостиниц, где остановились задержанные были найдены огнестрельное оружие и боеприпасы. Как выяснилось, все они были членами батальона «Донбасс», что подтвердил и находившийся в Тбилиси бывший командир этого батальона, ныне депутат Верховной рады Семен Семенченко.