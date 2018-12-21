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В 2019 году грузинским полицейским повысят зарплаты

Политика

В планах МВД Грузии расширение социального портфеля и обеспечение сотрудников квартирами

В 2019 году грузинским полицейским повысят зарплаты
jb
Грузинская полиция

Тбилиси, 21 декабря 2018, 17:16 — REGNUM  В 2018 году МВД Грузии удалось повысить зарплаты сотрудникам полиции, и этот процесс продолжится и в будущем, 2019 году, заявил министр внутренних дел Георгий Гахария, выступая с отчетом в парламенте 21 декабря.

По его информации, в планах МВД расширение социального портфеля и социального обеспечения для полицейских и других сотрудников министерства и включение в него новых компонентов.

«Мы будем развивать более важные компоненты социального обеспечения, начиная от квартиростроения и кончая медицинским обслуживанием, продолжая образованием. В этом направлении МВД будет мобилизовывать все ресурсы, чтобы у этих людей было более правильное и прогнозируемое представление о своем будущем в долгосрочной перспективе», — подчеркнул Гахария.

По его мнению, развитие компонента соцобеспечения особенно важно для молодежи, которая только начала или собирается начать работу в системе МВД.

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Политическая жизнь Грузии
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