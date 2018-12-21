Пятница, 21 Декабря 2018 года
17:15:24 МСК

Бывший премьер-министр Эстонии исключил войну с Россией

Политика

По его мнению, для Эстонии нет угрозы безопасности, Россия не нападет, необходимо обеспечивать мир, а не готовиться к войне

Таллин, 21 декабря 2018, 17:15 — REGNUM  

Бывший премьер-министр Эстонии и предприниматель Тийта Вяхи упрекнул нынешнее правительство в том, что оно выделяет слишком большие средства на оборону страны.

«Я думаю, что вопросы безопасности Эстонии очень важны, но после того, как было сказано, что мы готовимся к войне, много говорилось о том, что угрозы безопасности для нас нет. Однако расходы на оборону в бюджете выросли больше всего. Членский взнос в НАТО составляет 2%, а не 2,5%», — прокомментировал Вяхи.

По его мнению, несмотря на то, что в недавно принятом госбюджете на 2019 год уделено большое внимание улучшению материального положения людей и здравоохранению, расходы на оборону все же могли бы составлять меньше. К тому же, он считает, неправильным, что некоторые партии выступают за увеличения расходов на оборону.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Эстонии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить