США продолжат играть серьезную роль в Сирии – депутат Госдумы РФ

Москва, , 18:04 — REGNUM Вывод американских войск из Сирии может растянуться на неопределенный период, полагает депутат Госдумы РФ Юрий Афонин (КПРФ). Об этом он заявил 21 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«До отставки министра обороны (Джеймса Мэттиса — прим. ИА REGNUM ) казалось что слова [президента США Дональда] Трампа о выводе войск из Сирии это чисто политическое заявление, реализация которого может растянуться на неопределенный период времени, — сказал Афонин. — С другой стороны США свое влияние в этом регионе не захотят утрачивать. Во многом этом вывод, возможно, играет на внутриполитическую повестку, а с другой стороны возможен и такой шаг: «Мы вывели войска, но почему российские войска там находятся?». Кроме того, США не считают, что их войска находились там (в Сирии — прим. ИА REGNUM ) незаконно. Я думаю, что стратегически США продолжат в этом регионе играть серьезную роль».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Пентагон подтвердил начало процесса вывода американских войск с территории Сирии. Об этом 19 декабря сообщила пресс-секретарь данного ведомства Дана Уайт.

По ее версии, территории, которые ранее удерживало ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), освобождены, но это не конец кампании. По ее словам, вывод американских военных из Сирии будет проходить по мере перехода к следующей фазе кампании.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон подтвердил вывод контингентов США с территории Сирии