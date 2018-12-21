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Экс-глава района Новгородской области получил должность в Россельхознадзоре

Политика

Бывший глава Старорусского района возглавил управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям

Великий Новгород, 21 декабря 2018, 16:55 — REGNUM  Бывший глава Старорусского района Новгородской области Василий Бордовский возглавил управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Новгородской и Вологодской областях. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, о назначении нового руководителя ведомства заявил сегодня, 21 декабря, на выездном заседании областного правительства в мэрии Великого Новгорода губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Он отметил, что ранее Василий Бордовский возглавлял сельскохозяйственный район. К своим новым обязанностям Василий Бордовский приступил с 17 декабря.

Напомним, Василий Бордовский подал в отставку с поста главы Старорусского района в июле 2018 года. Он руководил районом почти два года — с августа 2016 года. Новым главой Старорусского района Новгородской области по итогам конкурсного отбора стал Александр Розбаум.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области депутаты избрали нового главу Старорусского района

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