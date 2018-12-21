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Депутат Рады просит Порошенко объявить войну России

Политика

Проект соответствующего обращения к президенту внесен в Раду на рассмотрение

Киев, 21 декабря 2018, 16:50 — REGNUM  Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй внес на рассмотрение парламента проект обращения к президенту республики Петру Порошенко с просьбой объявить войну Российской Федерации.

Документ, внесенный депутатом Куприем на рассмотрение Рады, называется «Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращение транспортного сообщения с Российской Федерацией».

Напомним, что на минувшей неделе Порошенко подписал закон о разрыве Договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией. Действие данного договора окончательно прекратится с апреля 2019 года.

Стоит отметить, что на Украине политики всех мастей твердят о том, что их страна якобы подверглась агрессии со стороны России. В чем именно выражается эта агрессия никто из них объяснить не может.

Более того, несмотря на голословные заявления об агрессии, Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Украины. Товарооборот между двумя странами по итогам 2018 года вырос по сравнению с 2017 годом.

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Отношения Украины и России
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