Андреева покинула совещание в Смольном, не дождавшись встречи с Бегловым

Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Активистка движения обманутых дольщиков Алла Андреева, рассказавшая о проблеме петербургских дольщиков Владимиру Путину 20 декабря и приглашенная на беседу в Смольный, покинула совещание в резиденции городского правительства, не дождавшись встречи с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, находящийся в Смольном.

Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил об отказе взаимодействовать с Андреевой и обвинил ее в обмане президента. Албин сказал, что готов уйти в отставку «за свою несговорчивость». Примеру Албина последовали, по его словам, начальник его аппарата Алексей Золотов и замглавы городского комитета по строительству Евгений Барановский.

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По данным интернет-газеты «Фонтанка», Алла Андреева была возмущена тем, что вместо личной встречи с Бегловым ей предложили предварительно послушать чиновников, а лишь затем встретиться с главой города. Андреева сообщила, что с некоторыми людьми ей неприятно находиться в одном помещении.

По данным информированного канала «Невский городовой» в Telegram, на встрече присутствовали представители дольщиков, президент «Объединения строителей Санкт-Петербурга» Александр Вахмистров и представители ряда комитетов, в том числе Евгений Барановский.

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