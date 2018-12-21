Не руководители, а пародия — конгрессмен о республиканцах

Вашингтон, , 17:32 — REGNUM Принятие палатой представителей Конгресса США бюджета, предполагающего строительство стены на границе с Мексикой, привело конгрессмена Прамилу Джайапал к мысли о неспособности республиканцев к государственному управлению. На своей странице в твиттере Джайапал пишет:

«Республиканцы просто не могут управлять. Они контролируют все три ветви власти и имеют право держать правительство в работе ‑ и все же вместо этого республиканцы закрывают правительство и вредят людям в середине праздников и во время большой экономической неопределенности. Пародия».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп поблагодарил конгрессменов из Республиканской партии США за поддержку в палате представителей американского конгресса, в результате чего было одобрено выделение более $5 млрд на возведение стены на границе с Мексикой.