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Не руководители, а пародия — конгрессмен о республиканцах

Политика

«Республиканцы просто не могут управлять»

Вашингтон, 21 декабря 2018, 17:32 — REGNUM  Принятие палатой представителей Конгресса США бюджета, предполагающего строительство стены на границе с Мексикой, привело конгрессмена Прамилу Джайапал к мысли о неспособности республиканцев к государственному управлению. На своей странице в твиттере Джайапал пишет:

«Республиканцы просто не могут управлять. Они контролируют все три ветви власти и имеют право держать правительство в работе ‑ и все же вместо этого республиканцы закрывают правительство и вредят людям в середине праздников и во время большой экономической неопределенности. Пародия».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп поблагодарил конгрессменов из Республиканской партии США за поддержку в палате представителей американского конгресса, в результате чего было одобрено выделение более $5 млрд на возведение стены на границе с Мексикой.

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Строительство стены на границе США и Мексики
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