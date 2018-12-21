Каталонским сепаратистам не удалось сорвать совет министров

Мадрид, , 16:37 — REGNUM Совет министров Испании, проходящий в эту пятницу, 21 декабря, в Барселоне, вызвал многочисленные акции протеста со стороны радикальных сторонников независимости Каталонии, в первую очередь членов самопровозглашенных Комитетов по защите республики (CDR), сообщает испанское издание El Pais. За день до этого премьер-министр Испании Педро Санчес и глава Женералитета Каталонии Ким Торра договорились вместе искать пути выхода из кризисной ситуации.

Рано утром сепаратисты перекрыли с десяток дорог по всему региону, а также основные въезды в столицу Каталонии, усиленно патрулируемую полицией. Затем они призвали окружить здание Llotja de Mar, в котором должно было заседать правительство Педро Санчеса. Вслед за этим организация «Национальная ассамблея Каталонии» (ANC) отправила своих воинствующих активистов добираться до Барселоны на машинах и блокировать городские улицы.

В настоящий момент ситуация находится под контролем объединенных сил полиции и гражданской гвардии. В 9 часов утра по местному времени один человек был задержан на улице Vía Laietana, перекрытой сепаратистами: по информации каталонского издания La Vanguardia, этот член CDR нес материалы для изготовления «коктейлей Молотова». Позднее в ходе столкновений с полицией были арестованы еще трое, сообщает El Mundo.

Протестующие скандировали лозунги: «1 октября, не забудем, не простим», «40 лет конституции — 40 лет подавления», требовали отставки Торры и Санчеса. Три колонны манифестантов двигались в направлении Llotja de Mar, где около десяти часов уже собрались министры. Через несколько минут к ним присоединился и глава правительства. Все представители власти спокойно прошли внутрь здания, подчеркивает издание ABC, причем Санчес, его заместитель Кальво и еще три министра прибыли пешком, проведя ночь в городе. Остальные добирались в охраняемых микроавтобусах сразу из аэропорта Эль-Прат.

Сепаратистам удалось приблизиться к Llotja de Mar только на расстояние в 150 метров, уточняет ABC. Для охраны представителей Мадрида были предприняты беспрецедентные меры. Здание, где проходит совет министров, оцеплено тремя кордонами: городская полиция препятствует дорожному движению на этом отрезке улицы, затем кольцо каталонских стражей порядка не пускает неаккредитованных лиц ближе чем на 200 метров, и, наконец, представители национальной полиции контролируют периметр охраняемой зоны. Всего пять или шесть жителей соседних домов рискнули выйти с кастрюлями на балконы, увешанные флагами сепаратизма.

В районе полудня имела место двухчасовая забастовка, организованная объединением профсоюзов, рассказывает La Vanguardia. Были и другие рабочие конфликты: например, таксисты и железнодорожники по разным причинам бойкотировали совет министров. А студенческие организации призвали своих членов пропустить сегодня занятия и присоединиться к акциям протеста.

Тем не менее манифестации сторонников сепаратизма пока не возымели большого эффекта, несмотря на их намерение покрыть Каталонию маршами и баррикадами, считает ABC. Столкновения с полицией были недолгими, а в составе колонн, двигавшихся к Llotja de Mar, было чуть больше тысячи человек. На повседневной жизни жителей Барселоны сегодняшние события мало отразились: многие знали о готовящихся акциях и учли их при выборе маршрута до работы или аэропорта.