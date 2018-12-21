Защитив животных, «мы делаем серьезный шаг в сторону гуманизации общества»

Москва, , 16:36 — REGNUM Согласно закону, одобренному Советом федерации в пятницу, 21 декабря, обращение с животными основывается на следующих нравственных принципах и принципах гуманности: запрещение жестокого обращения с животными; отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания; ответственность человека за судьбу животного; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным; научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов человека, общества и государства.

«Впервые в России законодатель приступил к регулированию сферы обращения с животными. До сиз пор там была «черная дыра». И в этой черной дыре водились неприличные зообарыги, которые наживались на страданиях животных. И это ведет к колоссальным потерям в части морально-нравственного состояния общества в целом, — считает директор центра реабилитации животных «Республика Друг» Игорь Молоков, — Защитив животных и установив правила обращения человека с животными мы на самом деле мы на самом деле можем и должны сделать очень серьезный шаг в сторону гуманизации всего нашего общества в целом».

«В законе говорится о животных, но на самом деле этот закон, если им правильно воспользоваться, может дать очень серьезные положительные подвижки, чтобы защитить от насилия и наших граждан, — подчеркнул зоозащитник в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — Например, формулировка, внесенная в закон по жесткому обращению с животными настолько грамотна, что позволит вести профилактику живодерства, и своевременно обнаруживать и пресекать такого рода живодерские деяния. А уже далеко не секрет, что серийные убийцы в практически подавляющем большинстве начинают с животных, с котят и щенят. И если их вовремя их схватить за руку, то мы просто не дадим раскрутиться это спирали насилия до той степени, когда потенциальный убийца перейдет к людям».

«Решительный рывок в разработке закона и его одобрении был сделан седьмым составом думы, и огромные заслуги в этом принадлежать депутатам Владимиру Панову и Ольге Тимофеевой, которые начинали работу над законом, и Владимиру Бурматову, который заканчивал его разработку. Несомненно, свою положительную роль в этом сыграл председатель Госдумы Вячеслав Володин», — отметил Игорь Молоков.

«Но я должен сказать, что органы власти представляют собой достаточно точный срез общества. Есть те, кто очень активно работали в пользу закона, а есть те, кто всеми способами пытались его саботировать. Я могу утверждать совершенно уверенно утверждать, что вклад в разработку закона высокопоставленных сотрудников администрации Президента тоже высок и неоценим. И в Правительстве тоже многие работали виз всех сил в пользу этого закона», — подчеркнул директор центра реабилитации животных «Республика Друг».

«Госдума приняла закон, Совет федерации одобрил. Теперь нам осталось дождаться подписания этого закона президентом. А то, что Владимир Путин его подпишет, у меня нет сомнений. Наконец-то общество получило закон, который ведет наше общество вперед, в сторону гуманизации. Работу по результатам этого закона еще непочатый край — нужно привести в соответствие с ним административный и уголовный кодексы, нужно уже сейчас готовить поправки, чтобы расширять предмет регулирования этого закона и уточнять некоторые формулировки, наверное, тоже придется по результатам правоприменительной практики», — заключил Игорь Молоков.

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