Сенат точно не проголосует за стену Трампа — конгрессмен

Вашингтон, , 17:29 — REGNUM Безопасность границ является целью демократов, но задуманная Дональдом Трампом пограничная стена — не решение данного вопроса и в Сенате за нее не проголосуют, убеждена конгрессмен Нэнси Пелоси, которая планирует занять пост спикера нижней палаты парламента страны, обсуждая в своем твиттере обращение Трампа в ее адрес. Трамп пишет, что на прошлой неделе Нэнси Пелоси заявила, что конгрессмены-республиканцы не проголосуют за пограничную стену — однако они проголосовали и победили:

«Нэнси не нужно извиняться. Всё, что я хочу, это серьезная пограничная безопасность!», — заявил в твиттере Трамп.

Пелоси отвечает:

«Мы все принимали присягу защищать и охранять нашу страну. Безопасность границ является важной частью этой клятвы. Ваша стена не пройдет в Сенате, господин президент.

Америка не может позволить себе блокировку работы правительства, но демократы — за реальные решения безопасности границ. Не за растрату миллиардов долларов налогоплательщиков на аморальную, неффэективную и при этом дорогую стену».

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат США, в случае одобрения документ отправится на подпись президенту Дональду Трампу.