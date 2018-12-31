Градостроительные победы и провалы Москвы

Евгений Цоц, , 15:15 — REGNUM

В Москве 2018 год получился богатым на события в сфере градостроительства. Зашумел и зашевелился гигантский проект реновации, город плотнее охватывает инфраструктурная сеть. А тем временем всё слышнее голоса недовольных, тех, кого уже московские будни и ритм устраивают, а уплотнение и дальнейшая урбанизация пугают.

Московская реновация

Проект сноса пятиэтажных домов в столице и переселения их обитателей в новостройки появился в 2017 году, но в активную фазу перешёл в 2018-м. Были подобраны стартовые площадки под строительство домов (более 300 к концу года) и даже кое-где начался переезд, а в августе снесли первую «хрущёвку» в районе Северное Измайлово.

Всего программа охватывает около миллиона москвичей. Конечно, все они взбудоражены, встревожены и ищут информацию о том, как изменится их уклад жизни. Но большого диалога, общественных обсуждений, да и просто подробностей долгое время не было, что вызвало немало вопросов к власти. Главный: зачем вообще нужна реновация? Далеко не все жители пятиэтажек недовольны своим жильём. Их устраивают качество, готовый ремонт, сделанный по их вкусу, привычные связи с соседями, а также просторные придомовые территории. Кроме того, квартиры — это частная собственность, и право распоряжаться ей принадлежит владельцу, а не посторонним людям. Не каждому по нраву было и явное уплотнение застройки, и высотные дома-«скворечники».

В общем, как отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, реновация в Москве пока получается «непростой». И это уже учитывают при распространении проекта на остальную территорию России.

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Рекорды за чужой счёт

В 2018 году Москва возводила объекты транспортной инфраструктуры большими объёмами. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в начале декабря, показатели являются рекордными.

«В этом году рекордные вводы по количеству станций метрополитена, дорог, мостов, развязок», — заявил главе правительства Собянин, подводя итоги 2018 года.

Отдельно он упомянул относительно небольшую долю инвестиций в эти объекты со стороны города. По его словам, Москва потратила на это «около 2 трлн в год — всего лишь 23% по этому году».

«Это значит, что на каждый рубль, вложенный городом, мы получаем около 5 рублей инвестиций. Это неплохая цифра», — пояснил мэр.

Он рассказал, что появление инфраструктуры «оживляет» отдалённые и тихие районы столицы.

Зачем инвесторы оплачивают инфраструктуру и не расплачиваются ли за это власти землёй и возможностью строить там, где ещё вчера было нельзя, широкой публике не известно. Подробности наполнения адресно-инвестиционной программы Москвы обсуждать не принято.

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Год метро в Москве

Мэрия Москвы объявила 2018 год годом метро. Объём строительства, запланированный на год — 25 станций. Планку взять не удалось, возвели 17 станций. Это тоже весомо — прежний рекорд в Москве был 13 станций — в 1935 году, когда родилась Сокольническая линия метро.

Центральное место в строительстве метро отводится Большой кольцевой линии. В 2018 построен её первый участок, замкнуться ось должна в 2023 году. Тогда в ней будет 35 станций.

Помогает строить Московский метрополитен China Railway Construction Corporation (CRCC) — вторая по размеру строительная госкомпания Китая. В своей стране она построила 65% всех линий подземки. Кстати, в декабре все СМИ облетела новость, что CRCC построила на юго-западе Китая мост с самым длинным в мире пролетом.

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Благоустройство переулков

Продолжились масштабные работы по благоустройству Москвы. Особенно заметен результат в ЦАО, где расширялись тротуары, перекладывалась плитка и прихорашивались фасады. Стоит признать, Москве удалось навести лоск к чемпионату мира по футболу в России. Особенно впечатлила пешеходная улица Никольская со светящимся «неводом» над головами пёстрой публики со всего мира.

«Мы завершили благоустройство основных улиц центра», — написал в блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2018 году власти зашли во дворы и закоулки центра. Например, благоустраивали кварталы между Мясницкой и Солянкой. Спрятали провода, установили фонари, торшеры, лавочки.

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Кунцевская «революция»

Рядовая ситуация с переселением пятиэтажек в районе Кунцево совершенно законно доросла до места среди главных градостроительных событий года. Проект замены старых домов новостройками существовал ещё с лужковской Москвы. Однако был найден серьёзный и решительный инвестор, и некоторые жители кварталов осознали реальность расселения, лишь когда на зелёном «пятачке» попытались соорудить ограждение и сообщали о планах по возведению 26-этажного дома.

Будущая стройплощадка буквально примыкала к стенам двух домов, и людям это не понравилось. Они ставили пикеты, ругались с охранниками застройщика и даже соорудили палаточный городок, где организовали дежурство. Власть и не пыталась поговорить с людьми, лишь продавливала свои решения в суде и с помощью полиции. В итоге со всей Москвы на помощь жителям стали съезжаться активисты, конфликт стал интересен СМИ, и само слово «Кунцево» приобрело для столичной власти некий посыл печати, обличающей их подход к разрешению споров. Это стало примером и нарицательным обозначением градостроительной политики, где люди не на первом плане.

Стало понятно — команда Сергея Собянина не умеет и не хочет разговаривать, проявлять гибкость. У неё стратегия танка, одетого в броню и наблюдающего за миром сквозь смотровые щели. И теперь Кунцево стало центром недовольных «градостроительным произволом», как там называют во многом полезные программы по строительству домов в Москве.

Строительная катастрофа Urban Group

В 2018 году крупнейший застройщик Подмосковья Urban Group потерпел крах. В мае 2018 Росреестр приостановил регистрацию договоров. В июне владелец Urban Group Александр Долгин заявил, что готов продать компанию за один рубль. Сразу в пяти компаниях группы — ООО «Ваш город», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», АО «Континент проект», ООО «Экоквартал» — было введено конкурсное управление по решению Арбитражного суда Московской области, принятому 9 июля 2018.

Группа возводила несколько крупных жилищных комплексов: «Город-событие Лайково», «Видный город», «Солнечная система», «Митино О2» и «Опалиха О3». И хотя все они находились на территории области, вкладывались в квартиры либо москвичи, либо жители Подмосковья, ориентированные на столицу.

Сейчас разработана дорожная карта для завершения строительства, а правительство РФ достало деньги из Резервного фонда. В реестре требований о передаче жилых помещений внесены 14 тысяч дольщиков.

Власти считают причиной случившегося плохую работу менеджмента и вывод денег.

«Мы занимались Urban Group, мы видим механизмы вывода денег. Это, конечно, и некачественный менеджмент, но и вывод нецелевым образом денег. Просто вымывание. Завышенные расценки и прочее», — рассказал в сентябре вице-премьер Виталий Мутко, выступая в Совете Федерации РФ.

В отношении бывшего гендиректора и совладельца группы Андрея Пучкова возбуждены уголовные дела, он объявлен в розыск.

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