В России выяснили, что заставляет США «нянчиться» с Порошенко: Радио REGNUM

Москва, 21 декабря 2018, 17:00 — REGNUM
- Публикации в Facebook на русском будут контролировать из Латвии;
- США приходится нянчиться с Порошенко;
- Россия собирается держать на прицеле ракеты США в Европе;
- В отставку отправлен мэр Смоленска;
- После скандала с дольщиками у Путина в отставку готов уйти вице-губернатор Санкт-Петербурга.
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