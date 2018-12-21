В ФРГ недовольны выводом войск США из Сирии без консультаций с союзниками

Берлин, , 16:22 — REGNUM Власти Германии приняли к сведению решение США о выводе своих войск из Сирии. Об этом заявила на брифинге 21 декабря заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.

По её словам, Германия как союзник Вашингтона и участник антитеррористической коалиции во главе с США не была предварительно проинформирована американской стороной о принятом решении.

В Берлине считают, что Соединённым Штатам следовало бы провести предварительные консультации по вопросу отвода своих войск из Сирии, заявила Деммер.

Напомним, президент США Дональд Трамп 19 декабря заявил о победе США над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. В тот же день в Белом доме сообщили, что Соединённые Штаты приступают к выводу своих войск из арабской страны.

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