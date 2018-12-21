Уходящий в отставку глава Пентагона объяснил свои расхождения с Трампом

Вашингтон, , 16:29 — REGNUM Система альянсов является важнейшей опорой силы Америки, убежден министр обороны США Джеймс Мэттис, объявивший о своей отставке после того, как Дональд Трамп анонсировал вывод войск из Сирии. В открытом письме к президенту, опубликованном на сайте Пентагона, Мэттис пишет:

«Я всегда считал, что наша сила как нации неразрывно связана с силой нашей уникальной и всеобъемлющей системы альянсов и партнерств. Покуда США остаются незаменимой страной в свободном мире, мы не можем защищать наши интересы или эффективно выполнять эту роль, не поддерживая прочные союзы и не проявляя уважения к союзникам. Как и вы, я с самого начала говорил, что Вооруженные силы США не должны быть мировым жандармом. Вместо этого мы должны использовать все инструменты американской силы для обеспечения общей обороны, включая доказательство эффективного лидерства наших альянсов. 29 демократий НАТО продемонстрировали эту силу своей приверженностью сражаться бок о бок с нами после нападения 9−11 на Америку. Еще одним доказательством является поражение коалицией 74 стран ИГИЛ.

Аналогично я считаю, надо быть решительным и однозначным в своем подходе к тем странам, чьи стратегические интересы все больше противоречат нашим: понятно, что Китай и Россия, например, хотят выстроить мир в соответствии с их авторитарной моделью: набирая власть над вопросами экономики, дипломатии и безопасности других народов, продвигать собственные интересы за счет своих соседей, Америки и наших союзников. Именно поэтому мы должны использовать все инструменты американской силы для обеспечения общей обороны».

Мэттис выражает уверенность, что США должны отстаивать тот миропорядок, которые в наибольшей степени способствует безопасности, процветанию и ценностям США, и союзники — помощники на этом пути.

«Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше согласуются с вашими по этим и другим вопросам, я считаю, что для меня правильно уйти с должности. Конечная дата моего пребывания в должности — 28 февраля 2019 года, дата, которая должна дать достаточно времени для назначения и утверждения преемника, а также для обеспечения того, чтобы интересы Министерства были должным образом сформулированы и защищены на предстоящих мероприятиях, включая слушания в Конгрессе и встречу министров обороны НАТО в феврале».

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп подтвердил информацию об отставке главы Пентагона, поблагодарив «Джима» за его службу.