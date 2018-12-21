Соваренко объявил об уходе с поста мэра Смоленска и пообещал вернуться

Смоленск, , 16:00 — REGNUM Владимир Соваренко официально объявил об уходе с должности мэра Смоленска. Обращение теперь уже экс-мэра к жителям города опубликовано на сайте городской администрации 21 декабря. При этом на своей странице в соцсети Соваренко написал, что решение, принятое депутатами горсовета, не является законным, и он собирается отстаивать свою правоту в суде.

«По решению сессии депутатов Смоленского городского Совета я досрочно покидаю должность главы города Смоленска. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в нашей совместной работе», — говорится в обращении Соваренко, опубликованном на сайте мэрии.

«Учитывая вопиющие ошибки в документации, доказать незаконность решения о моей отставке не составит труда. А значит, в скором времени я вернусь на свою должность», — написал уже бывший мэр Смоленска на странице в соцсети.

Губернатор Алексей Островский не оставил это заявление без внимания, ответив Соваренко также в соцсети.

«Внесённые мною документы и проект решения были предварительно тщательно изучены лучшими юристами страны и прошли экспертную оценку у судебной ветви власти. вы никогда не вернётесь на утерянную должность, поскольку для этого нет ни малейших юридических оснований», — прокомментировал заявление экс-мэра губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 декабря, горсовет Смоленска проголосовал за то, чтобы поддержать представление губернатора Смоленской области Алексея Островского об отставке Соваренко должности главы города. Обязанности главы города исполняет первый заместитель мэра Дмитрий Платонов.

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