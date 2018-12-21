Эксперт-эколог: «Вся наша страна остановилась на краю»

Москва, , 15:58 — REGNUM Закон, одобренный Советом Федерации об ответственном отношении к животным одобрен Верхней палатой парламента РФ в пятницу, 21 декабря.

Согласно закону, обращение с животными основывается на следующих нравственных принципах и принципах гуманности: запрещение жестокого обращения с животными; отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания; ответственность человека за судьбу животного; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным; научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов человека, общества и государства.

«Значимость этого закона сложно переоценить. Я считаю, что мы, вся наша страна, весь наш народ остановился просто на краю, дальше двигаться было некуда. Такое количество убитых, убиваемых ежедневно животных, такой беспредел в это сфере человеческой деятельности, что просты мы уже не знали куда бежать, и кому обращаться», — рассказала корреспондент ИА REGNUM эксперт комиссии по экологической политике Московской городской думы Елена Иванова.

«В это сфере долгие голы был правовой вакуум, и это был наш позор, наша беда. Но сегодня мы можем уже вздохнуть и посмотреть на себя на страну с гордостью. Мы можем гордится этим законом. Впервые принят человеческий закон не о себе любимых, не для наших нужд, а закон, который заставит нас оглянуться, посмотреть вокруг себя и защитить тех, кто нам всегда будет сопутствовать, тех, кто нуждается в человеке и кто страдает от человека», — продолжила Елена Иванова.

«Я вошла в состав рабочей группы по разработке этот закона еще в 2016 году. Тогда этот многострадальный закон прошел первое чтение, и восемь лет мы ждали его принятия и одобрения», — подчеркнула экперт.

«Я прекрасно понимаю, что в этом вероятно личная заслуга Вячеслава Володина. У меня есть личные основания так думать, потому что в 2016 году, когда он еще работал в администрации Президента, он встречался с зоозащитниками и говорил о важности этого закона, о том, что он обязательно будет принят», — завершила свой комментарий Елена Иванова.

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