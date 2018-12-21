Трамп ослабляет страну — сенатор США об отставке главы Пентагона

Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Когда Дональд Трамп отходит от альянсов и продает принципы, которые вдохновили мир, он ослабляет Америку, пишет в своем «твиттере» сенатор Джефф Меркли, комментируя новость о том, что министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о намерении уйти в отставку — что предположительно связано с объявлением Трампа о выводе войск из Сирии.

«Джеймс Мэттис — патриот, и наша страна обязана ему за его пожизненную службу. — пишет Меркли. — И он абсолютно прав в том, что сила Америки — в нашем лидерстве и в наших альянсах.

Сила Америки всегда строилась на наших ценностях и нашем глобальном лидерстве даже больше, чем на военной силе. У нас есть много возможностей быть вовлеченными в мир помимо развертывания войск. Но не заблуждайтесь: когда президент Трамп отворачивается от альянсов, атакует наших союзников, балует противников и продает наши принципы, которые вдохновляли мир, он делает эту страну слабее».

Как сообщало ИА REGNUM, в своем письме, адресованном американскому президенту Дональду Трампу, Мэттис пишет, что Трамп «имеет право назначить того министра обороны, чьи взгляды больше совпадают с его собственными». 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над террористами из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заявил о скором выводе американских военных из Сирии. По данным газеты The New York Times, это решение вызвало сильное сопротивление со стороны Пентагона, чьи представители пытались отговорить американского лидера.