Арабо-курдская коалиция обратилась к Франции за дипломатической поддержкой

Париж, , 16:36 — REGNUM Представитель арабо-курдской коалиции в Сирии попросил Францию оказать дипломатическую и военную поддержку, сообщает Le Figaro.

Прибывшие в Париж 21 декабря 2018 года два сопредседателя сирийского демократического совета Риад Дарар и Ильхам Ахмед обратились к Франции за помощью.

«Мы просим Францию оказать дипломатическую поддержку», — заявил Ильхам Ахмад, один из политических лидеров коалиции, который считает, что французские власти «могут оказать давление на Турцию, чтобы та прекратила свои угрозы».

Ильхам Ахмад также выразил надежду на то, что французские силы продолжат выполнять свою миссию в регионе до тех пор, пока не будет найдено политическое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, арабо-курдская коалиция возглавляет борьбу против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии при поддержке международной коалиции под командованием США.

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