«Переговоры об освобождении украинских моряков с лидерами РФ продолжаются»

Киев, , 15:43 — REGNUM Встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным имела место несколько дней назад и была посвящена вопросу освобождения украинских моряков. Об этом в комментарии телеканалу «Россия-1» сегодня, 21 декабря, сказал оппозиционный политик Виктор Медведчук, комментируя заявление президента РФ на ежегодной пресс-конференции.

Напомним, что накануне Владимир Путин, общаясь с прессой заявил, что вопросом освобождения украинских моряков от Киева занимается только Медведчук и он приезжал в Москву для переговоров по этому вопросу.

«Безусловно, такая встреча имела место… несколько дней тому назад. Я встречался с президентом Российской Федерации по вопросу освобождения (не обмена, а освобождения) украинских моряков. И это было связано в первую очередь с тем, что этот вопрос сегодня актуален не только в Украине, но и во всем мире», — сообщил в своем комментарии Медведчук.

Политик уточнил, что переговорный процесс по освобождению моряков может начаться только после того, как закончатся следствие и судебные процедуры — «как это было и в случаях с освобождением Солошенко, Афанасьева и Савченко».

«Поэтому этот переговорный процесс будет продолжаться. Мы будем непосредственно его продолжать, как, собственно говоря, и переговорный процесс, связанный с теми гражданами Украины, которые сегодня или осуждены и уже отбывают наказание, или находятся под следствием на территории Российской Федерации. То есть переговорный процесс не прекращался. Он продолжается», — подчеркнул Медведчук.

«Безусловно, мы обсуждали и другие вопросы. Но это в основном связано с тем, что сегодня представляет интерес для Украины: мирное урегулирование на Донбассе, прекращение боевых действий, и самое главное, безусловно, мы обсуждали выполнение Минских соглашений, которые так не хотят выполнять сегодня в Киеве», — добавил оппозиционный политик.

Несмотря на отсутствие общения президентов Украины и России, контакты с российским руководством будут продолжаться, заверил Медведчук.

«Я лично это делаю, потому что это является интересом моей страны, интересом Украины. И я буду продолжать эти контакты, и продолжать переговоры. Тем более вопросы, которые для меня являются очень важными (как и для страны), — это освобождение наших граждан. В том числе и моряков», — пояснил политик.

Отвечая на вопрос ведущего, Медведчук акцентировал внимание на том, что ведет переговоры с руководством РФ не по поручению, а по просьбе президента Украины Порошенко.

«В первую очередь я это делаю по просьбе, а не по поручению президента Порошенко. Это первое. Второе: я это делаю, потому что это в моих интересах и интересах моей страны… И тут не всегда надо согласие или воля другой стороны. Я думаю, никто не будет возражать. Если будет когда-либо принято решение об освобождении моряков и это произойдет, то против этого никто не будет возражать в Украине», — подчеркнул политик.

Оппозиционер также прояснил ситуацию с обменом и предложениями по обмену.

«На сегодняшний день самое реальное и эффективное предложение по обмену (когда речь идет о Донецке, Луганске, а также тех лицах, которые удерживаются в России) — это вариант того, что, во-первых, нужен прямой диалог, что я, собственно говоря, и осуществляю, а во-вторых, когда мы говорим о Донецке и Луганске, нужен обмен всех установленных на всех установленных. На другое сегодня представители Луганска и Донецка не соглашаются с учетом того, что в конце прошлого года и в начале 2018 года у нас были договоренности относительно того, что после самого масштабного обмена, который имел место 27 декабря 2017 года, следующий этап — это обмен всех установленных на всех установленных», — сказал Медведчук.

Политик выразил сожаление в связи с тем, что у киевской власти сегодня нет политической воли для проведения такого обмена.

«Переговоры продолжаются. Верю, что они когда-то закончатся успешно и люди как с одной, так и с другой стороны вернутся в семьи, домой, к родственникам», — подытожил Виктор Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM , 25 ноября после провокации украинской стороны в Керченском проливе Россия задержала три украинских военных корабля и 24 члена экипажей. Суды в Симферополе и Керчи арестовали всех захваченных украинских моряков — всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

16 декабря на своей итоговой пресс-конференции президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Виктор Медведчук на сегодняшний день является единственным каналом донесения информации до президента России Владимира Путина. Также Петр Порошенко отметил, что будет встречаться с Медведчуком, чтобы «готовить любые предложения, которые помогут вернуть наших ребят домой, независимо от того, заложники это на оккупированной территории или это политзаключенные».