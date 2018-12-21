Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово в Вашингтон

Белград, , 15:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил письма президенту Сербии Александру Вучичу и главе Косово Хашиму Тачи с приглашением посетить Белый дом и выразил готовность поспособствовать достижению окончательного соглашения между Белградом и Приштиной.

Так, в письме к Хашиму Тачи, текст которого приводит сербский телеканал Н1, Дональд Трамп отметил, что Соединённые Штаты уже немало сделали для признания Косово другими странами в качестве независимого государства и теперь «готовы помочь в достижении такого соглашения, которое будет учитывать интересы и Косово, и Сербии».

По мнению президента США, Белград и Приштина находятся «в шаге от такого соглашения», и если не воспользоваться этий возможностью сейчас, «другого шанса на достижение всеобъемлющего мира не будет в обозримом будущем».

В аппарате сербского президента чуть позднее подтвердили, что послание от Дональда Трампа аналогичного содержания было получено также и Александром Вучичем.

Отметим, что накануне вице-премьер Косово Энвер Ходжай заявил журналистам, что Приштина рассчитывает начать новый этап переговоров с Белградом в январе 2019 года. Причём, по его словам, косовские власти ожидают активного включения США в эти консультации и рассчитывают, что новый раунд переговоров может привести к заключению окончательного соглашения с Сербией.

Тема Косово на днях также стала предметом телефонного разговора между президентом Сербии Александром Вучичем и помощником госсекретаря США по Европе и Евразии Уэссом Митчелом. Как сообщило «Радио и телевидение Сербии», в ходе беседы сербский лидер подтвердил нацеленность Белграда на поиск компромисса и подчеркнул, что диалог является единственным путём к разрешению косовского вопроса.

Напомним, что за последний год власти Косово уже неоднократно заявляли о желании большей вовлечённости США в процесс переговоров Приштины и Белграда в качестве «гаранта». В свою очередь сербская сторона ранее предлагала России выступить посредником в том случае, если косовские албанцы продолжат настаивать на привлечении Вашингтона к этому процессу.

Переговоры по Косово прервались в конце ноября — после того, как правительство в Приштине приняло решение об установлении пошлины в размере 100% на товары, импортируемые из Сербии и Боснии и Герцеговины. При этом приштинские власти потребовали от Сербии маркировать поставляемые в Косово товары «официальным и конституционным лейблом Республики Косово», что невозможно для Белграда, не признающего односторонне провозглашённую независимость края.

В декабре парламент Косово принял пакет законов о преобразовании действующих в крае сил безопасности в полноценные вооружённые силы в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН 1244, что ещё более обострило отношения между Приштиной и Белградом.