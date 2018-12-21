Киргизия расширит российскую базу в Канте

Бишкек, , 15:50 — REGNUM «Вопросы безопасности за все время двустороннего сотрудничества Киргизии и России были приоритетными. И естественно, что в 2019 году это сотрудничество будет продолжаться. В этом заинтересованы как Россия, так и Киргизия», — заявил политолог Игорь Шестаков, комментируя ИА REGNUM первую итоговую пресс-конференцию президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Эксперт акцентирует внимание на двух ключевых моментах наступающего года — Киргизия продолжает председательство в Организации Договора о коллективной безопасности и в Шанхайской организации сотрудничества.

«Россия продолжает быть страной, которая играет в ОДКБ ключевую роль в вопросах обеспечения безопасности южных рубежей СНГ. Председательство в ОДКБ позволит увеличить количество контактов на уровне МИДов, на уровне силовых структур и непосредственно на уровне глав государств», — подчеркнул он.

По мнению собеседника редакции, «вопросы безопасности за все время двустороннего сотрудничества Киргизии и России были приоритетными, а потому вполне естественно, что в 2019 году это сотрудничество продолжится».

При этом Шестаков отметил, что в этом заинтересованы как Россия, так и Киргизия.

«Президент Жээнбеков на встрече с журналистами озвучил очень важную вещь. Второй российской базы в Киргизии не будет, но слово «расширение» касающееся действующей авиабазы в Канте я услышал», — добавил он.

Политолог напоминает, что Киргизия с 2015 года является активным участником межгосударственного интеграционного проекта — Евразийского экономического союза.

«Основными торговыми партнерами Киргизии по-прежнему остаются партнеры по евразийской интеграции — Россия и Казахстан. Кроме того, важный экономический аспект для страны — трудовая миграция тоже имеет самое прямое отношение к соседям. Подавляющее большинство мигрантов уезжают на заработки в Россию и Казахстан. И поступающие от мигрантов деньги играют важную роль в стабилизации социально-экономической ситуации и общественно-политических процессов внутри страны», — пояснил он.

Резюмируя сказанное, Игорь Шестаков подчеркивает, что «ключевой повесткой на 2019 год будет обеспечение безопасности».