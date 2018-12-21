США готовы предоставить Болгарии выгодные условия покупки истребителей F-16

София, , 15:47 — REGNUM Госдепартамент США заявил о готовности Вашингтона предоставить Болгарии более выгодные условия для закупки американских истребителей F-16, передаёт «Болгарское национальное радио».

Как сообщается, в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым госсекретарь США Майкл Помпео заверил его в готовности американской стороны работать с болгарским правительством по поиску таких условий сделки, которые вписались бы в бюджет республики и операционные требования, и предоставить более подходящую оферту.

В распространённом позднее сообщении госдепартамента отмечается, что Соединённые Штаты приветствуют план модернизации вооружённых сил Болгарии и «с нетерпением ждут» предстоящей процедуры выбора многоцелевого истребителя для болгарских ВВС.

В американском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что за последние 25 лет США предоставили Болгарии порядка $200 млн на увеличение оборонного персонала и оперативной совместимости её вооружённых сил с другими странами НАТО.

Напомним, что в Болгарии уже несколько лет остаётся открытым вопрос закупки новых истребителей для ВВС в рамках утверждённой в 2014 году концепции «Болгария в НАТО — 2020», которая предусматривает полный отказ от использования советских/российских истребителей и вертолётов в целях обеспечения «военной независимости» от России.

В качестве различных вариантов рассматривается, в частности, закупка у Италии истребителей Eurofighter Typhoon Trance 1 из имеющихся в наличии ВВС страны, которые были произведены около 10 лет назад, а также предложение Португалии о поставке подержанных многоцелевых истребителей F-16 американского производства, модернизированных по стандарту MLU. Единственным вариантом поставки новых самолётов являются шведские истребители Saab JAS-39C/D Gripen.

Вопрос с закупкой истребителей откладывался уже неоднократно в связи с нехваткой средств, а также политизацией данного вопроса и постоянными спорами по нему в правительстве Болгарии.

Читайте также: Болгария приняла рекордный военный бюджет на 2019 год