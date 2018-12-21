Названы пять самых важных законов Свердловской области за 2018 год

Екатеринбург, , 16:23 — REGNUM В Свердловской области одним из самых резонансных принятых в 2018 году законов стал закон о региональной Общественной палате. Об этом заявил на пресс-конференции глава комитета по региональной политике Законодательного собрания области Михаил Ершов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы привели его в соответствие с федеральным законодательством и объявили новую процедуру формирования палаты», — напомнил парламентарий.

Второе место в рейтинге Ершова заняло изменение двух законов об избрании органов местного самоуправления, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В этих городах были убраны прямые выборы мэров: градоначальника выбирали депутаты городских дум.

Третье место заняли правки, внесенные в закон о границах свердловских муниципалитетов. «Важно было законодательно установить порядок определения границ», — подчеркнул Ершов.

На четвертом месте, по мнению парламентария, оказалось возвращение буквы «Ё» в названия 51 населённого пункта Свердловской области.

Пятёрку замкнул законопроект о почётном звании «Заслуженный предприниматель Свердловской области». По словам депутата, парламентариям пришлось немало поработать, чтобы определить критерии и нормы, по которым бы определялся носитель этого знака отличия.

Всего за 2018 год депутаты приняли 31 законопроект, что на 10 больше, чем в 2017 году. 18 из них было внесено самими парламентариями, девять — губернатором Свердловской области, один — региональным правительством, один — прокурором области, а ещё два — местными думами.

Напомним, 18 декабря 2018 года состоялось заключительное заседание свердловского Заксобрания. Депутаты закрыли осеннюю сессию и в следующий раз встретятся за рабочим столом только в новом году.

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