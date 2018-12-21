Трамп и сенатор вступили в публичную перепалку о выводе войск из Сирии

Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Дональд Трамп выразил сожаление о том, что сенатор Линдси Грэм, известный как его сторонник, открыто выступил против вывода американских войск из Сирии. Грэм направил президенту развернутый ответ.

«Так трудно поверить, что Линдси Грэм будет против спасения как жизней солдатов, так и миллиардов долларов. — сожалеет Трамп в твиттере. — Зачем нам воевать для нашего врага — Сирии — оставаясь и убивая ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для них, для России, Ирана и прочих местных? Пора сфокусироваться на нашей родной стране и вернуть домой нашу молодежь!»

В ответ на своей странице в твиттере Грэм развернуто пояснил свою позицию:

«Господин президент, меня восхищает ваша любовь к нашим военным и я разделяю ее. Солдаты верят своим командирам, так же должны делать и вы. Они достойны вашего доверия. Я призываю вас следовать здравому военному совету, когда дело доходит до вывода из Сирии и борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вывод из Сирии является общей целью, но «когда и как» ее достигать — тоже важно. Я считаю, вы встали на путь, на котором совершите ту же ошибку, что президент Обама сделал в Ираке. И для вас это обернется не лучше, чем для него.

Существует большая двухпартийная поддержка вывода войск, основанного на реальных условиях, и я буду вместе с вами стремиться к достижению этой цели. Однако я не могу и не стану поддерживать решение, которое, верю (независимо от того, насколько благими намерениями продиктовано) будет равнозначно тому, чтобы упустить победу, находясь от нее в одном шаге…

Вы правы в желании, чтобы другие больше воевали и больше платили. Но курды воевали против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) яростно и были ценными союзниками. Они заслуживают лучшего. Наконец, я выбираю бороться против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикальных исламистов на их территории, а не на нашей. И я выбираю вести эти битву с партнерами, а не в одиночку.

Прошу вас прислушаться к вашей команде по национальной безопасности, она чрезвычайно талантлива. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы пересмотреть нашу политику и определить, как уйти из Сирии с честью и при достижении реальной и прочной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, Линди Грэм в числе других сенаторов обратились к Трампу с открытым письмом, в котором убеждают президента, что вывод американских войск из Сирии послужит стимулом для усиления остатков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наращивания власти Башара Асада и укрепления Россией своего влияние в регионе.