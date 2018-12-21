В Турции арестовали порядка 100 нелегальных мигрантов

Анкара, , 17:14 — REGNUM Правоохранительные службы Турции задержали порядка 100 нелегальных мигрантов, сообщает 21 декабря Anadolu ajansi.

Все беженцы были доставлены в специализированные лагеря, где будет решаться вопрос об их экстрадиции. Также были арестованы два человека, обвиняемые в незаконной переправке людей через границу.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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