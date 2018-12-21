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Власти украинского Нововолынска попросили местную епархию перейти в ЕПУЦ

Политика

Депутаты не уточнили, являются ли они членами одной религиозной общины

Нововолынск, Украина, 21 декабря 2018, 17:16 — REGNUM  Депутаты городского совета Нововолынска, расположенного в Волынской области Украины, обратились к правящему архиерею Владимир-Волынской епархии УПЦ митрополиту Владимир-Волынскому и Ковельскому Владимиру с просьбой перейти из канонической православной церкви в раскольничью единую православную украинскую церковь (ЕПУЦ). Текст обращения опубликовал депутат Нововолынского городского совета Богдан Бадзюнь 21 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Нововолынский городской совет принял важное обращение к управляющему Владимир-Волынской епархии относительно присоединения к поместной православной церкви Украины. Копии направляются всем руководителям религиозных общин УПЦ МП данной епархии», — сказано в сообщении.

Отметим, даже сами раскольники считают, что решение о переходе могут выносить лишь члены религиозных общин.

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Местные украинские власти не первый раз грубо вмешиваются в церковную жизнь. К примеру, после ухода в раскол бывшего главы Винницкой епархии Симеона, кафедральный собор города покинула большая часть священнослужителей и прихожан.

Местные чиновники просто обязали работников бюджетной сферы под страхом увольнения посещать раскольничьи «богослужения».

Читайте подробнее: На «богослужения» винницких раскольников сгоняют бюджетников — СМИ

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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