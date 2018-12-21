Турция приветствует решение США покинуть Сирию

Анкара, , 17:28 — REGNUM Власти Турции приветствуют решение Соединенных Штатов вывести свои вооруженные силы из Сирии, сообщает 21 декабря Anadolu ajansi.

«Что касается решения о выводе войск из Сирии, мы приветствует данное решение», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Анкара выступает за территориальную целостность Сирии.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии. Данная операция займет от 60 до 100 дней. Подобным решением остались недовольны сирийские курды, опасающиеся военного вмешательства Турции.

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