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Турция приветствует решение США покинуть Сирию

Политика

Анкара выступает за целостность Сирии

Анкара, 21 декабря 2018, 17:28 — REGNUM  Власти Турции приветствуют решение Соединенных Штатов вывести свои вооруженные силы из Сирии, сообщает 21 декабря Anadolu ajansi.

«Что касается решения о выводе войск из Сирии, мы приветствует данное решение», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Анкара выступает за территориальную целостность Сирии.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии. Данная операция займет от 60 до 100 дней. Подобным решением остались недовольны сирийские курды, опасающиеся военного вмешательства Турции.

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Война в Сирии
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