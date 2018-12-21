Индонезия планирует заключить торговое соглашение с Мозамбиком

Джакарта, , 17:25 — REGNUM Переговоры по соглашению о преференциальной торговле между Индонезией и Мозамбиком, которое обсуждалось в ходе двух встреч с апреля 2018 года, должны быть завершены к середине 2019 года, сообщает Antaranews.

«Мы надеемся, что третий раунд переговоров состоится в январе или феврале 2019 года, а достичь соглашения удастся в марте», — заявил глава департамента Африки МИД Индонезии Даниэль Тумпал Симанжунтак.

Известно, что начало переговорам об экономическом сотрудничестве было заложено в ходе визита главы МИД Индонезии Ретно Марсуди в Мозанбик в 2017 году. Во время проведения индонезийско-африканского форума на острове Бали, в апреле 2018 года Мозамбик заявил о своей готовности начать переговоры.

По словам представителя МИД Индонезии, если экономическое соглашение между сторонами будет достигнуто, оно дополнит дипломатические усилия Индонезии в Африке.

В рамках соглашения стороны обсуждаю возможность преодоления тарифных барьеров, варьирующиеся от 25% на готовую продукцию и 10% на полуфабрикаты. Индонезия также предлагает около 100 товаров по бесплатным экспортным тарифам, включая пальмовое масло и текстиль.

Помимо Мозамбика, Индонезия также ведет переговоры о преференциальной торговле с Тунисом, как одним из нетрадиционных рынков, на котором она хочет работать в Африке.

Преференциальное торговое соглашение предусматривает предоставление сторонами определенных преимуществ, таких как, например, снижение налогов, таможенных пошлин, предоставление выгодных кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии нацелено на развитие сотрудничества со странами Африки. В первую очередь в области экономики и инфраструктуры. Товарооборот между Индонезией и странами Африки составляет 8,76 млрд долларов США.

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