Украина предложила РФ обменяться заложниками в январе 2019 года

Киев, , 16:40 — REGNUM Представители Украины в Трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске предложили Украине и Донбассу провести обмен заложниками 5 января 2019 года, заявила вице-спикер Верховной рады Украины, депутат Ирина Геращенко 21 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Украинская сторона прислала в ОБСЕ очередное предложение, мы внимательно проанализировали все списки и готовы помиловать и передать [Донбассу] 2 сепаратиста в обмен на 19 «заложников», — написала Геращенко.

Кроме того, депутат предложила России обменять 22 граждан РФ на такое же количество граждан Украины:

«Мы предлагаем провести освобождение удерживаемых в формате 22—22 и 72—19 пятого января 2019 года, чтобы 150 людей встретили Рождество дома», — добавила Геращенко.

Переговоры предложено провести в формате видеоконференции 27 декабря.

Напомним, 20 декабря украинская сторона сорвала переговоры о «новогоднем» перемирии в Донбассе. Представитель Украины, экс-глава СБУ Евгений Марчук согласился прекратить обстрелы городов Донбасса при условии, если Россия вернёт Украине три корабля ВМС, задержанные в Чёрном море 25 ноября, команду, а также документы, обнаруженные на борту кораблей российскими правоохранителями.

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