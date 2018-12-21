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Турецкий МИД прокомментировал вывод войск США из Сирии

Политика

Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что Вашингтон должен координировать вывод войск с Анкарой

Анкара, 21 декабря 2018, 15:07 — REGNUM  После принятого Вашингтоном решения о выводе войск из Сирии стороны конфликта могут сосредоточиться на политическом урегулировании конфликта, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает Daily Sabah.

В ходе пресс-конференции турецкий министр иностранных дел подчеркнул, что решение США о выводе контингента из Сирии «является важным шагом для политического урегулирования», — приводит слова дипломата издание.

Также Чавушоглу подчеркнул, что США должны координировать вывод войск с Анкарой.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве пока не видят признаков вывода американских войск из Сирии, но допускают, что такое возможно.

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Участие США в войне в Сирии
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