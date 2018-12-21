В Латвии будут производить боевые беспилотники

Рига, , 15:01 — REGNUM Латвийские компании UAV Factory и Atlas Aerospace и министерство обороны Латвии заключили контракты о закупке систем беспилотных летательных аппаратов, передаетrus.lsm.lv

Из сообщения следует, что данная система улучшит возможности наблюдения и разведывательной деятельности латвийских вооруженных сил и усилит огневую поддержку. Предполагается, что помимо военных задач, летательные аппараты будут также использоваться и в гражданских операциях.

Предприятие UAV Factory основано в 2009 году, имеет бюро в Латвии и США. Продукция продается в пяти десятках стран мира для военных, гражданских и академических нужд.

Вторая компания — Atlas Aerospace — не является чисто латвийской компаний, но ее центр расположился в Риге. Atlas Aerospace является дочерней компании Atlas Dynamics, которая зарегистрирована в Ирландии. Производственные линии находятся в Китае: многие комплектующие компания производит сама, остальное делают китайские подрядчики.